На перший у світі флот морських дронів зібрали вже пів мільярда гривень
Люди з усього світу надсилали донати на перший у світі флот морських дронів, загалом через платформу United24 зібрали на ініціативу вже пів мільярда гривень
Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю Укрінформу.
"З початку запровадження ініціативи до неї долучились понад 50 різноманітних компаній. Сума добровільних внесків на перший у світі флот морських дронів уже перетнула позначку в 500 млн гривень", - ствердив він.
Зокрема посадовець зазначив, що тільки литовці разом із журналістом Андріусом Тапінасом змогли зібрати кошти на три таких апарати, які назвали: Peace Да, Peace Дец і Peace Дюк.
- 1 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на український флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24. До вечора вже зібрали кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон".
- $250 тис. на другий дрон 11 листопада зібрали литовці, які раніше офірували Україні "байрактар". А до кінця доби зібрали кошти на три дрони: до ініціативи доєднались п'ять ІТ-компаній.
- Менш як за тиждень в Україні зібрали кошти на 25 морських дронів.
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