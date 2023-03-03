На перший у світі флот морських дронів зібрали вже пів мільярда гривень

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю Укрінформу.

"З початку запровадження ініціативи до неї долучились понад 50 різноманітних компаній. Сума добровільних внесків на перший у світі флот морських дронів уже перетнула позначку в 500 млн гривень", - ствердив він.

Зокрема посадовець зазначив, що тільки литовці разом із журналістом Андріусом Тапінасом змогли зібрати кошти на три таких апарати, які назвали: Peace Да, Peace Дец і Peace Дюк.