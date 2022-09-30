На підступах до Дніпропетровської області виявили диверсантів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Опівдні, в районі Осокорівки виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 6 осіб. Під вогневим ураженням наших підрозділів, відступили, зазнавши втрат. Також дії наших підрозділів були успішними в районі Давидова Броду, де подавлено ворожий опорний пункт", - пишуть в ОК.

Село Осокорівка розташована на межі адміністративного кордону між Херсонською та Дніпропетровською областю.

29 вересня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст.

На південному фронті українська ППО ліквідувала 5 іранських дронів-камікадзе і 2 штурмовики Су-25 за добу, 29 вересня.

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