На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Волонтерський рух сьогодні об’єднав мільйони українців. Такої неймовірної синергії щирих, сильних, вольових та самовідданих людей досі не бачили в усьому світі. Волонтерство – це найвпізнаваніший бренд України. Це віддзеркалення і втілення нашого українського національного духу. Ця виставка про людей – сильних духом, чуйних, безстрашних і хоробрих серцем, які мають у житті надособистісну мету. Ми щиро захоплюємося діяльністю кожної організації й вдячні кожному волонтеру", – зазначив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк під час відкриття виставки.

Фото: kyivcity.gov.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров у вівторок, 5 грудня, привітали українців з Міжнародним днем волонтера і подякували за допомогу військовим.

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