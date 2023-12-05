На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
У Києві на пішохідно-велосипедному мосту відкрили виставку зі 100 світлин, присвячених волонтерам та їхній діяльності. Побачити виставку можна протягом місяця
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Волонтерський рух сьогодні об’єднав мільйони українців. Такої неймовірної синергії щирих, сильних, вольових та самовідданих людей досі не бачили в усьому світі. Волонтерство – це найвпізнаваніший бренд України. Це віддзеркалення і втілення нашого українського національного духу. Ця виставка про людей – сильних духом, чуйних, безстрашних і хоробрих серцем, які мають у житті надособистісну мету. Ми щиро захоплюємося діяльністю кожної організації й вдячні кожному волонтеру", – зазначив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк під час відкриття виставки.
Фото: kyivcity.gov.ua
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров у вівторок, 5 грудня, привітали українців з Міжнародним днем волонтера і подякували за допомогу військовим.
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