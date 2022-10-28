На південному фронті за добу не зафіксовано змін у складі, дислокації та стані росіян  

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій. Змін у стані, складі та дислокації ворожих сил не відмічено. Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів", - пишуть у "Півдні".

РСЗВ і артилерія росіян обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївської області, у Бериславському районі Херсонщини та Нікопольському Дніпропетровської. Обійшлось без втрат.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb