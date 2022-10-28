На південному фронті за добу не зафіксовано змін у складі, дислокації та стані росіян
В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що за добу, 27 жовтня, російські окупанти не змінили свою дислокацію на їхньому напрямку
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій. Змін у стані, складі та дислокації ворожих сил не відмічено. Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів", - пишуть у "Півдні".
РСЗВ і артилерія росіян обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївської області, у Бериславському районі Херсонщини та Нікопольському Дніпропетровської. Обійшлось без втрат.
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