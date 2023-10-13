На півдні Лівану вбили відеооператора Reuters

Відповідне повідомлення Reuters опублікувало у п'ятницю, 13 жовтня.

"Ми глибоко засмучені звісткою про загибель нашого відеооператора Іссама Абдалли", - йдеться у повідомленні агенства.

Там розповіли, що відеооператор Іссам Абдалла був частиною знімальної групи Reuters на півдні Лівану. Вона здійснювала пряму трансляцію відеосигналу звідти.

Фото: instagram.com/issamabdallah/

Зазначається, що представники Reuters співпрацюють з владою регіону, аби отримати додаткову інформацію та підтримують сім'ю та колег вбитого відеооператора.