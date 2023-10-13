На півдні Лівану вбили відеооператора Reuters
На півдні Лівану під час роботи було вбито відеооператора інформаційного агентства Reuters Іссама Абдаллу
Відповідне повідомлення Reuters опублікувало у п'ятницю, 13 жовтня.
"Ми глибоко засмучені звісткою про загибель нашого відеооператора Іссама Абдалли", - йдеться у повідомленні агенства.
Там розповіли, що відеооператор Іссам Абдалла був частиною знімальної групи Reuters на півдні Лівану. Вона здійснювала пряму трансляцію відеосигналу звідти.
Фото: instagram.com/issamabdallah/
Зазначається, що представники Reuters співпрацюють з владою регіону, аби отримати додаткову інформацію та підтримують сім'ю та колег вбитого відеооператора.
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