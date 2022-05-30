Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На Півдні рашисти вирішили самі вбитися своїми атаками в нашу оборону. Замість того, щоб взяти свої Т-62, свої старі БМП-1 чи збудувати ту саму 3-тю лінію оборону, окупанти все одно ведуть безперервні атаки. При чому для наземних атак вони кидають свою стару техніку, а з іншої сторони для прикриття повітряного простору користають свої найновіші винищувачі СУ-35С – ось і результат: за три дні уже 2-ий збитий винищувач рашистів", – сказав Киричевський.



Експерт також зауважив, вже є повідомлення, що українські війська перейшли до локальних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, проте уже мають успіхи.



"Наші війська просунулись лиш на 10 км, проте за оцінками американського Інституту досліджень війни цього виявилось достатньо, аби рашисти відклали свої наміри про фактичну анексію Херсонщини. Спершу такий собі Стремоусов заявляв, що Херсонщину приєднують ледь не завтра, тепер же кажуть – можливо, референдум буде через рік", – наголосив він.

Росія намагається підлатати чорноморський флот "потопельниками". Зокрема відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту російське керівництво наказало підлатати "потопельниками"



Українська армія звільнить Південь України та вийде на рубежі до 24 лютого. Військовий експерт Михайло Притула вважає, що у Росії залишилося не багато сучасної техніки й вона змушена була кинути усе на Схід. Україна скористалася цією нагодою й наші війська пішли в атаку на Півдні



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