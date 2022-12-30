На півдні росіяни будують ешелонну оборону з часу відступу на Херсонському напрямку, - речник Нацгвардії Музичук

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Нацгвардії України (НГУ) Руслан Музичук.

"У цілому, ще з моменту відходу окупантів з Херсонського напрямку, спостерігається побудова ешелонної оборони саме на південних і південно-східних напрямках, а також відбувалося певне перекидання підрозділів (РФ - ред.) для посилення східних напрямків і деяких інших", - заявив Музичук.

Зокрема, речник НГУ зазначив, що, якщо говорити про Херсонський, Миколаївський і частково Запорізький напрямок, то тут здебільшого спроби ударно-штурмових дій не велися, а мова йшла саме про посилення оборони й нарощування підрозділів.

"Але в цілому ситуація, яка відбувається по всіх напрямках, починаючи від наших північних і закінчуючи там, де найгарячіше - це Бахмутський і Авдіївський напрямок, і там, де нарощується оборона, то це моніториться нашими силами оборони. Вживаються відповідні заходи, публічно про них багато не говорять. Але ця ситуація у цілому моніториться", - сказав він.

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Окрім цього, за словами Музичука, росіяни намагаються покращити своє тактичне положення на фронті на Куп’янському й Лиманському напрямках.

"Однією з цілей є вихід на адмінкордони, зокрема Донецької області, це є просування ворога саме тут. І він використовує тут усі можливі ударно-штурмові дії та застосовує різну тактику", - поінформував представник Нацгвардії.

Також, відповідаючи на питання щодо інформації про заяву керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина щодо захоплення Бахмута до Нового року, речник висловив думку, що такі заяви, у тому числі можуть бути зроблені для підтримання бойового духу підрозділів окупантів, які там залучаються.

"Щодо Бахмута, то там досить великі втрати (росіян - ред.), але успіхів немає. І тому такі заяви, у тому числі мають підкріплювати певним чином реальний дух тих підрозділів, які там просто знищуються нашими військовими", - заявив він.

Окремо представник Нацгвардії заявив, що однією із загроз, яка підвищена у ці дні, є загроза ракетних ударів і ударів дронами-камікадзе по Україні з боку РФ.

"За вчорашній день були масовані ракетні атаки по низці регіонів України, і така тенденція на ці дні також може тривати. Тому, звичайно, окрім бойових дій, які тривають саме по лінії зіткнення, на сході, на інших напрямках також великою загрозою є ракетні удари та удари дронами-камікадзе", - уточнив речник.

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