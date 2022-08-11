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Головна війна з Росією На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів

На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів

11 серпня, 2022 четвер
02:22
війна з Росією На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів

Захисники України завдали ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ у південних районах України

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Також двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

"В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів",- повідомляють військові.

За результатами відпрацювання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають:

  • 41 рашист,
  • 3 гаубиці "Мста-Б",
  • 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом.

  • 9 серпня на Херсонщині російський десантно-штурмовий взвод намагався наступати в напрямку Лозового, але ЗСУ відбили удар і ворог відступив.

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