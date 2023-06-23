Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про наші північні рубежі та кордон з Білоруссю, то ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо наявності російських сил на білоруській території, які б могли здійснити повторне вторгнення в Україну. Але маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, тому укріплення наших кордонів та прикордоння щоденно продовжується", - розповів речник Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко додав, що у Білорусі залишається приблизно півтори тисячі російських військових, а на початку року їхня кількість могла коливатися 10-11 тисяч солдатів, які були залученні до навчань на полігонах.

"По кордону з Росією ситуація значно інша. Ворог щоденно здійснює обстріли української території у межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Останнім часом ми фіксуємо значне збільшення кількості обстрілів російською армією. Наприклад, за минулу добу наші прикордонні наряди таких обстрілів зафіксували близько 80. Протягом минулого місяця було нараховано приблизно 600 обстрілів, а з початку червня кількість збільшилася майже у двічі. Для завдання ударів ворог використовує різноманітне озброєння: артилерія, міномети, авіація, гранатомети, стрілецька зброя. Противник намагається поцілити по місцях розташування Сил оборони України, але є й прицільні обстріли по населених пунктах, через що страждає мирне населення", - сказав Демченко.