Протягом дня росіяни нанесли 33 удари по прикордонню Сумщини: є загиблі

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали обстрілів Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

Середино-Будська громада: росіяни здійснили 6 обстрілів з артилерії, 5 вибухів під час обстрілу мінометом, 3 вибухи з гранатомета АГС та 12 вибухів від засобів реактивної системи залпового вогню.

Великописарівська громада: росіяни здійснили обстріли з артилерії, які супроводжувалися 20 вибухами. Під час одного з артобстрілів дві цивільні жінки отримали поранення. Одна з них була доставлена до медичного закладу з діагнозом осколкове поранення плеча, а другій надали медичну допомогу на місці. Крім того, два приватні житлові будинки були пошкоджені внаслідок обстрілу. Також були зареєстровані обстріли з мінометів (7 вибухів) та гранатомету АГС (15 вибухів).

Білопільська громада: унаслідок російського артобстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, автомобіль та телевежу. Загинуло 2 людини - батько і син. Крім того, були здійснені мінометні обстріли, в результаті яких сталося 26 вибухів.

Ворожбянська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл, зафіксовано 11 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.

Хотінська громада: зафіксовано скидання 12 мін на громаду з боку ворога.

Миропільська громада: здійснено скидання гранат Ф-1 з ворожого БПЛА, що призвело до трьох вибухів.

Глухівська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл, який призвів до 13 вибухів. Унаслідок одного з них пошкоджені трансформаторна підстанція та приміщення цеху одного з підприємств. Також, в результаті іншого обстрілу, пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, лінію електропередачі та автомобіль. Крім того, було також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії, в результаті якого сталося 15 вибухів.

Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.