На півночі України триває підготовка нових мобільних вогневих груп ППО, - Наєв
На півночі України продовжують готувати та формувати нові вогневі групи протиповітряної оборони як альтернативу високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", - розповів генерал.
Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.
"Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони", - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
За його словами, ворог розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість генерал додав, що зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.
- Також напередодні Наєв розповів, що на півночі України встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, аби зробити кордон максимально непрохідним для російських військ у разі повторного наступу.
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