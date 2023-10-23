Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На півночі України триває підготовка нових мобільних вогневих груп ППО, - Наєв

На півночі України триває підготовка нових мобільних вогневих груп ППО, - Наєв

23 жовтня, 2023 понедiлок
09:15
Війна з Росією Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв

На півночі України продовжують готувати та формувати нові вогневі групи протиповітряної оборони як альтернативу високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", - розповів генерал.

Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.

"Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони", - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

За його словами, ворог розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість генерал додав, що зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.

  • Також напередодні Наєв розповів, що на півночі України встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, аби зробити кордон максимально непрохідним для російських військ у разі повторного наступу.
ППО
ЗСУ
Сергій Наєв
Читайте також:
ЗСУ
22 жовтня, 2023 неділя
ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного, – ISW
Обстріл Нової пошти, Харків
22 жовтня, 2023 неділя
РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: відомі імена загиблих працівників
Авдіївка
21 жовтня, 2023 субота
Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
23 жовтня
10:25
Ексклюзив
Захисник України Олександр Будько
"Історія впертого чоловіка": військовий Олександр Будько, який втратив ноги на війні, презентував автобіографічний роман
10:13
За добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще трьох
10:10
Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі
Постійне збільшення витрат на війну сприятиме ще більшій інфляції в Росії, - британська розвідка
10:06
OPINION
Віктор Каспрук
Китайські амбіції не входять у плани Заходу
09:54
Оновлено
ООН
ООН анонсувала прибуття ще 40 вантажівок гуманітарної допомоги сектору Гази
09:52
Ексклюзив
Ця точка буде надзвичайно гарячою й у зимовий період : Згурець про бої навколо Авдіївки
09:47
Енергетика
Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК: є пошкодження обладнання
09:28
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Росіянин ймовірно купив Forbes. Що буде далі
09:15
Херсонщина
Армія РФ вночі скинула авіабомби на Херсонщину: є постраждалий
09:01
аеропорт Франція
Франція посилює патрулювання аеропортів та вокзалів через зростання небезпеки підривів
08:58
окупанти в Маріуполі
Окупаційна "влада" Сєверодонецька вирішила не видавати харчі мешканцям без паспорта РФ, - ОВА
08:47
Міносвіти Ізраїлю вилучило згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини
08:28
на фото: пожежа
Окупанти вночі атакували "шахедами" інфраструктуру Одещини
08:23
Сектор Гази
ЦАХАЛ уночі вдарив по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані
08:18
ППО ЗСУ
Вночі Повітряні сили знищили усі ворожі цілі - 14 БПЛА та одну ракету Х-58
08:04
Азербайджанські війська
Обговорення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном відбудеться в Ірані, – Reuters
08:01
OPINION
Віктор Андрусів
Чи втомилися ми від війни
07:57
Оновлено
Втрати РФ
ЗСУ ліквідували за добу 12 танків, 25 артсистем та 870 військових армії РФ, - Генштаб
07:43
Ексклюзив
У Силах оборони повідомили про збиття вночі 9 ворожих дронів на півдні України
07:43
Мітч МакКоннелл
РФ, Іран і Китай - вісь зла, що загрожує США: лідер республіканців у Сенаті пояснив важливість перемоги України
07:16
Олександр Новіков
З реєстру корупціонерів зникнуть 10 тис. осіб, якщо Зеленський підпише зміну закону про запобігання корупції, - НАЗК
07:05
Огляд
курс валют
Нацбанк відмовився від фіксованого курсу. Що змінилось?
06:57
на фото військові ЗСУ
Для компенсації втрат особового складу РФ перекидає війська на Авдіївський напрямок, - ISW
00:55
посольсто Німеччини
Понад €5 млрд на допомогу Україні зникли у німецькому бюджеті, - Bild
00:26
Канада
"Високий ступінь впевненості": міністр оборони Канади заявив, що Ізраїль не завдав удару по лікарні в Газі
2023, неділя
22 жовтня
23:42
Максим Жорін
Ні вдень, ні вночі бої не вщухають: заступник командира 3-ї ОШБ Жорін про ситуацію поблизу Бахмута
23:39
На фото: Педді Косгрейв
Гендиректор найбільшої в Європі техконференції Web Summit пішов у відставку через коментарі про Ізраїль та ХАМАС
23:25
Оновлено
російський військовий корабель
Росіяни удень збільшили кількість кораблів у Чорному морі
23:05
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
На Київщині літали російські дрони, працювала ППО
22:59
Наталія Гуменюк
Гуменюк розкрила задачу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
22:29
Папа Франциск
Папа Римський заявив, що всі війни у світі є поразкою і знищенням людського братерства
22:09
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Це декларація, яка не несе за собою жодних наслідків": Княжицький про ухвалений у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
22:00
Ексклюзив
Зима буде важкою, очікуються удари по інфраструктурі, - представник ГУР Юсов
21:56
Оновлено
Обстріл Нової пошти, Харків
РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: відомі імена загиблих працівників
21:44
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Медична агресія РФ: окупанти відправляють дітей на "оздоровлення" до ворога та змушують отримати їхні паспорти
21:29
Ілон Маск
Маск запропонував нецензурно перейменувати Вікіпедію
21:00
Ексклюзив
Андрій Юсов
За час повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 600 українських полонених та заручників, - представник ГУР Юсов
20:57
окупант російського підрозділу "Шторм""
На окупованій Херсонщині є дефіцити харчів і товарів першої необхідності, - Центр нацспротиву
20:40
на фото військові ЗСУ
Протягом доби на основних ділянках фронту відбулося 82 боєзіткнення, — Генштаб
20:37
Ексклюзив
Електроенергія
Ми маємо досвід минулої зими, тому не думаю, що агресору вдасться щось зробити енергетичній системі, - експерт Касіч
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV