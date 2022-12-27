На початку 2023 року російський Сбербанк закриє свій офіс в ОАЕ

Про це інформує Reuters.

Сбербанк є одним із кількох великих російських банків, яким після 24 лютого 2022 року заблокували доступ до міжнародної платіжної системи SWIFT. Деякі з працівників цього банку особисто постраждали від санкцій. Таку заяву зробив перший заступник Сбербанку Олександр Ведяхін.

"На жаль, в умовах санкційних обмежень ми стикаємося з серйозними обмеженнями для нашого офісу SberInvest Middle East в Абу-Дабі, і ми, на жаль, змушені його закрити в першому кварталі 2023 року", - сказав він журналістам.

Утім він зазначив, що Сбербанк продовжуватиме обслуговувати клієнтів на ринку ОАЕ. Також ведеться активна комунікація з китайськими регуляторами щодо питання відкриття офісу в КНР.

"Я сподіваюся, що до кінця 2023 року ми зможемо відкрити філію в Китаї, зазвичай це займає від 1,5 до 2 років", - сказав Ведяхін.

Також видання зазначає, що корпоративна клієнтська база Сбербанк за 2022 рік зросла на 3% до 3 млн користувачів. Корпоративний кредитний портфель своєю чергою виріс на 13,5% до понад 18 трлн рублів (263,35 млрд доларів). Це без урахування валютної переоцінки.

2 березня підсанкційний російський Сбербанк оголосив про намір піти з ринку Європи через відплив грошей і безпекову загрозу.

27 березня найбільші банки Японії зупинили доларові операції з російським Сбербанком через війну РФ проти України та санкції США.

14 червня російський Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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