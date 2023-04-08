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На початку контрнаступу Сили оборони розчистять весь тил росіян, - Фейгін

8 квітня, 2023 субота
17:56
війна з Росією Марк Фейгін

Масований удар Сил оборони на початку контрнаступу має зробити так, що чинити спротив у російської армії не буде можливості

Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

"Скоріш за все вони бояться підготовчої частини наступу, тому що ми не знаємо, де він почнеться – чи то на Кінбурнській косі висадяться, чи на Токмак підуть, а через Токмак – на Мелітополь, ніхто нічого не знає. Але відомо, що буде вогнева підтримка і в України зараз накопичено великі ресурси, передані Заходом, звісно, щоб її забезпечити на напрямку удару, тобто там нічого живого не залишиться. Усе полетить під укіс, треба визнати чесно, що й артилерія, і М155, і «хаймарси» – надзвичайно ефективні. Ця високоефективна зброя ще з серпня минулого року довела свою високу ефективність. І якщо цих засобів стало більше, а судячи з того, що навіть проривається як інформація, збільшилися вони в рази", - зазначив він.

Фейгін звернув увагу, як у пропагандистських ефірах військові спеціалісти, кажуть, що боятися треба цього.

"З ночі як почнуть – нічого живого не залишиться. Усі БК і штаби буде покладено. А оскільки американці беруть участь у плануванні наступу – це їхній фірмовий стиль: хоч в Іраку, хоч де, – вони завжди саме так діють. Спочатку треба розчистити все, у противника не повинно лишитися нічого, масований удар ракетно-бомбово-снарядний має зробити так, що чинити спротив не буде можливості. Я думаю, що швидше за все, так і відбуватиметься операція контрнаступу, причому цілком можна припустити, що почнуть обстрілювати одну частину, російська сторона кинеться туди, намагатиметься стримати контрнаступ, забезпечити оборону, а станеться щось у зовсім несподіваному місці, десь висадиться десант. Тому я думаю, що нервозність підвищена, психологічний стан дещо пригнічений", - підсумував опозиціонер.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
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