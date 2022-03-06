На Покровськ випустили дві російські ракети Торнадо-С, троє людей отримали поранення

Про це повідомляє Нацполіція у Telegram.



Ці ракети небезпечні, оскільки в середині кожної - 646 касетних кумулятивних осколкових бойових елементів 3Б30 (мін). Вони з’явилися на озброєнні російської армії у 2015 році.



"Дві такі ракети окупаційні війська російської армії випустили на місто Покровськ. Попередньо, окупанти хотіли підірвати залізничний вокзал, проте бойові елементи впали здебільшого на приватний сектор мирних мешканців та прилеглі території поблизу вокзалу", - йдеться в дописі.



Під час розмінування одного з вибухових елементів два вибухотехники ДСНС отримали поранення, ще одна міна вибухнула в руках місцевого мешканця.



Такі ж ракети випустили на Чернігівську область та Миколаїв.



Поліцейські та ДСНС закликали не підходити до вибухових пристроїв та елементів, не торкатись їх та не намагатись перенести. Про них потрібно відразу повідомляти до поліції або ДСНС за номером 101.



Нагадаємо, 3 березня на Донеччині окупанти обстрілювали Мангуш, Майорськ, Красногорівку, Волноваху та Маріуполь.

6 березня росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши обстрілювати місто.