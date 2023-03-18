На полі бою вирішуватиметься, як закінчиться війна, а не в переговорах Сі з Путіним, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Одна з моїх статей 10 років тому мала заголовок "Путін очолює ліквідаційну комісію зі здачі Росії Китаю". Пекін робитиме все, щоб зберегти Путіна при владі. Щодо запитів Путіна про озброєння - це марна справа робити прогнози. Я переконаний, що Пекін на це не піде. Американські союзники чітко наголошують, якими будуть наслідки для Пекіна. Китайська й американська економіки дуже тісно пов'язані. Розрив економічних зв'язків зашкодить американським споживачам, але це також зруйнує китайську економіку, яка десятиліттями паразитує на запозиченні та на неприхованих крадіжках американських технологій, маючи величезний ринок для своїх товарів через переваги китайської дешевої робочої сили", - зазначив Піонтковський.

Андрій Піонтковський наголосив, що на полі битви вирішуватиметься, як закінчиться війна, а не в переговорах Сі з Путіним.

"Китай намагатиметься забезпечити м'яку поразку Росії. Зараз ми бачимо, що всі сторони готуються до вирішальної битви. До весняного українського контрнаступу, який розроблявся під час військових штабних навчань американських і українських військових у Вісбадені. Практично розв'язано питання постачання сучасного озброєння. Не ідеально для України, як ми сподівалися, та вже сьогодні пішли винищувачі МіГ-29. Вони готувалися кілька місяців, їх переобладнано для того, щоб вони могли нести американські ракети. Вдвічі збільшено дальність дії HIMARS. Не дістають ще до південного краю Криму, але питання вже вирішено з ATACMS", - підкреслив Піонтковський.