Сі Цзіньпін відчуває, що російський диктатор зазнав поразки, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сі Цзіньпін відчуває, що російський улус зазнав поразки. І сам факт поразки Росії Китай не бентежить. Китай розглядає Росію, як територію для поглинання. Його хвилює, що в разі поразки РФ зростає вірогідність втрати Путіним влади. Пекін розглядає Путіна, як керівника прокитайської партії в Росії. У разі очевидної розгромної поразки Росії й втрати Путіним влади, яка б влада не прийшла, вона не буде так догоджати Китаю. І одне з обвинувачень, яке висунуть до колишнього президента Путіна, – що він здав економічні й геополітичні інтереси Росії на Далекому Сході", - пояснив Піонтковський.

Андрій Піонтковський додав, що стратегія Китаю полягає в тому, щоб забезпечити так звану м'яку поразку Росії. Поразку, яку Путін зміг би продати своєму глибинному народу, як почесну нічию. Щось на кшталт варіанту повернення до кордонів 23 лютого 2022 року.

"Сі Цзіньпін разом із Путіним нав'язуватимуть якісь обмеження суверенітету України, але це вже давно в минулому. Розкрилася правда про жахливі злочини російської агресії проти людяності, і це вже офіційні характеристики провідних західних держав, вже розпочаті перші провадження. Готується створення спеціального трибуналу для воєнно-політичного керівництва, щоб розглядати злочини РФ як агресію проти незалежної держави", - зауважив Піонтковський.