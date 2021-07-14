На польському кордоні затримали 5 українців: намагались виїхати за підробними посвідками про вакцинацію
13 червня поблизу прикордонного пункту Гребенне поряд з Равою-Руською затримали п'ятьох українців - чоловіки намагалися в'їхати до Польщі за підробленими свідоцтвами про вакцинацію від коронавірусу
Про це розповідає Wpn.pl.
Представник польської прикордонної служби Даріуш Сієніцький зазначив, що під час проходження контролю у одного із співробітників служби виникли підозри з приводу пред'явлених сертифікатів. Згодом підозри підтвердилися.
Українців затримали, порушено кримінальну справу про використання фальшивих документів при проходженні прикордонного контролю.
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П'яти чоловікам відмовили у в'їзді до Польщі, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі або штраф за використання підроблених документів.
Сієніцький додав, що за цей рік польські прикордонники виявили вже 500 випадків підробки різних документів, за якими українці намагалися в'їхати до Польщі.
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