На польському кордоні затримали 5 українців: намагались виїхати за підробними посвідками про вакцинацію

Про це розповідає Wpn.pl.



Представник польської прикордонної служби Даріуш Сієніцький зазначив, що під час проходження контролю у одного із співробітників служби виникли підозри з приводу пред'явлених сертифікатів. Згодом підозри підтвердилися.



Українців затримали, порушено кримінальну справу про використання фальшивих документів при проходженні прикордонного контролю.



Читайте також: У Польщі затримали 40 мігрантів за незаконний перетин кордону із Білорусі



П'яти чоловікам відмовили у в'їзді до Польщі, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі або штраф за використання підроблених документів.



Сієніцький додав, що за цей рік польські прикордонники виявили вже 500 випадків підробки різних документів, за якими українці намагалися в'їхати до Польщі.