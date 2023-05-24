На Полтавщині чоловік напав на бригаду енергетиків: що відомо

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Місцевий мешканець здійснив напад на бригаду енергетиків, які виконували роботи. Під час бійки нападник використав перцевий балончик. Потерпілі отримали тілесні ушкодження, на ранок їхній стан задовільний", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що енергосистема України працює стабільно, але є проблеми з електропостачанням у частини споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів.

Також унаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населених пункти, а в Сумській без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.