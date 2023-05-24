На Полтавщині чоловік напав на бригаду енергетиків: що відомо
На Полтавщині місцевий мешканець напав на бригаду енергетиків, які здійснювали ремонтні роботи. Працівники дістали тілесні ушкодження
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Місцевий мешканець здійснив напад на бригаду енергетиків, які виконували роботи. Під час бійки нападник використав перцевий балончик. Потерпілі отримали тілесні ушкодження, на ранок їхній стан задовільний", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що енергосистема України працює стабільно, але є проблеми з електропостачанням у частини споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів.
Також унаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населених пункти, а в Сумській без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.
- 23 травня росіяни обстріляли електриків, які лагодили мережу на Херсонщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе