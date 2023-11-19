На Полтавщині проходить чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих за участі 160 спортсменів

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Знакова спортивна подія для Полтавщини. Наша область уперше приймає чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих", - написав він.

За його словами на урочистому відкритті були присутні президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, переможець Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк, начальники Рівненської та Дніпропетровської ОВА Віталій Коваль і Сергій Лисак.



Пронін вручив спортсменам Ірфану Мірзоєву та Жану Беленюку грошові сертифікати за високі результати на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби.

Очільник ОВА зазначає, що за звання кращого на чемпіонаті України змагаються 160 учасників із 17 областей. Полтавщину представляють 19 провідних борців регіону. Чемпіонат відбірковий, тому переможці змагатимуться на міжнародних аренах за здобуття ліцензій для України на участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Фото: https://t.me/poltavskaOVA