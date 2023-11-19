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На Полтавщині проходить чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих за участі 160 спортсменів

19 листопада, 2023 неділя
12:43
Спорт

Цього року чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих приймає Полтавська область. Загалом участь беруть 160 спортсменів із 17 областей України

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Знакова спортивна подія для Полтавщини. Наша область уперше приймає чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих", - написав він.

За його словами на урочистому відкритті були присутні президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, переможець Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк, начальники Рівненської та Дніпропетровської ОВА Віталій Коваль і Сергій Лисак.
  
Пронін вручив спортсменам Ірфану Мірзоєву та Жану Беленюку грошові сертифікати за високі результати на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. 

Очільник ОВА зазначає, що за звання кращого на чемпіонаті України змагаються 160 учасників із 17 областей. Полтавщину представляють 19 провідних борців регіону. Чемпіонат відбірковий, тому переможці змагатимуться на міжнародних аренах за здобуття ліцензій для України на участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі. 

Фото: https://t.me/poltavskaOVA

  • Борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков приніс збірній України четверту нагороду чемпіонату світу з боротьби.
Полтавщина
греко-римська боротьба
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