На Полтавщині вимкнули світло в медзакладі, де знаходиться вакцина Pfizer: для неї потрібна наднизька температура

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"21 липня о 19:24 до Служби порятунку "101" зателефонували працівники центру первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради, що у м. Решетилівка та повідомили про те, що сталося аварійне відключення електропостачання. Також лікарі зазначили, що у складі зберігаються лікарські засоби, в тому числі і вакцина від коронавірусу, яку необхідно зберігати за наднизьких температур", - йдеться у повідомленні.



Довелося підключити переносну електростанцію для забезпечення безперебійного електропостачання складу.

О 20:40 працівники аварійної бригади АТ "Полтаваобленерго" повністю відновили електропостачання.

"РБК-Україна" повідомили у прес-службі Полтавської ОДА, що мова йде про вакцину Pfizer.

"Там у них є різна вакцина, і Pfizer в тому числі. З вакциною все нормально абсолютно. Там у них є і сухий лід, є і генератори, і поруч є амбулаторія, куди можна підключитися. Причин переживати немає", - сказали у прес-службі.