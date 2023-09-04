На порталі Дія додали чотири онлайн-сервіси для сімей з дітьми
Деякі категорії сімей з дітьми отримуватимуть допомогу від держави на порталі Дія без ксерокопій і відвідин держустанов
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Раніше, щоб оформити заяву про допомогу, необхідно було збирати довідки та документи в держустановах, стояти в чергах та підтверджувати статус сімʼї довідками. Трансформуємо систему - уся інформація про вас підтягуватиметься з електронних реєстрів", - йдеться в заяві.
Наразі запустили чотири соціальні онлайн-сервіси на порталі:
- допомога при усиновленні дитини,
- допомога на дитину одинокій матері або батьку,
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною,
- допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Для того, щоб отримати допомогу від держави, необхідно перейти на портал Дія, заповнити заяву та засвідчити її електронним підписом.
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