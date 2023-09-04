На порталі Дія додали чотири онлайн-сервіси для сімей з дітьми

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Раніше, щоб оформити заяву про допомогу, необхідно було збирати довідки та документи в держустановах, стояти в чергах та підтверджувати статус сімʼї довідками. Трансформуємо систему - уся інформація про вас підтягуватиметься з електронних реєстрів", - йдеться в заяві.

Наразі запустили чотири соціальні онлайн-сервіси на порталі:

Для того, щоб отримати допомогу від держави, необхідно перейти на портал Дія, заповнити заяву та засвідчити її електронним підписом.