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На порядку денному - конфлікти в Україні та Сирії: у вересні відбудеться зустріч між президентами США й Туреччини

9 вересня, 2022 п'ятниця
14:46
Світ Джо Байден

Американська і турецька сторони обговорюють зустріч між президентами Джо Байденом і Реджепом Таїпом Ердоганом , на порядку денному – відносини Туреччини та Росії, зброя США та конфлікти в Україні та Сирії

Про це повідомляє видання Reuters з покликанням на високопоставленого турецького чиновника.

Відомо, що востаннє Байден і Ердоган зустрічалися наприкінці червня на полях саміту НАТО в Мадриді, де Туреччина зняла своє вето на приєднання Фінляндії та Швеції, незважаючи на опозицію щодо їх членства з боку Росії.

Наприкінці саміту Байден заявив, що США підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині, і що він упевнений, що схвалення Конгресу, яке необхідне для продажу, можна отримати.

"Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США вжила заходів, як ми вимагали, щодо деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що будуть подібні речі", - заявив турецький чиновник.

Повідомляється також, що настрої щодо Туреччини в Конгресі США погіршилися за останні кілька років після того, як Анкара придбала ракетні системи російського виробництва, що спричинило санкції США, а також вилучення Туреччини з програми винищувачів F-35.

Обговорення між двома лідерами включатиме війну в Україні, відносини між Туреччиною та Росією та угоду щодо експорту зерна з України, заявив турецький чиновник.

Дві країни мають відмінні інтереси щодо підтримки Вашингтоном сирійських курдів - союзника США в боротьбі проти "Ісламської держави" на північному сході Сирії, якого Анкара вважає терористичним угрупованням.

"Зараз у Сирії може бути відкрита нова сторінка, і Сполученим Штатам необхідно вжити заходів у цьому контексті. Так само потрібно добре оцінити загрозу сирійських курдів. Деякі офіційні особи США про це знають", – додав він.

Відносини між Туреччиною та Грецією, які призвели до хронічно напружених відносин у східному Середземномор’ї, також, ймовірно, будуть предметом обговорення, сказав чиновник.

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Україна
Росія
Сирія
Туреччина
Джо Байден
війна з Росією
Реджеп Ердоган
США
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