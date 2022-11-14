Про це він розповів в етері Еспресо.



"На правому березі річки Дніпро Херсонщини ситуація повністю контрольована підрозділами ЗСУ. Ворог спромігся вивести основну частину своїх підрозділів та техніки, їхнє перекидання відбувалося протягом тривалого час з усіма заходами конспірації, але ЗСУ здійснили ураження живої сили та техніки противника. Однак, сьогодні на правому березі річки Дніпро залишаються декілька банд окупантів, які вештаються Херсонщиною та грабують місцеве населення. Це мародери, алкоголіки, кримінальники та інші військовослужбовці збройних сил армії агресора, які дезертували, або ті, яких поспіх забули під час так званої евакуації ворога з правого берега. Ми можемо говорити, що це декілька сотень російських дезертирів, які перебувають на правому березі річки Дніпро", - повідомив офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.



Тарас Березовець додав, що ворог перед відступом з правого берега знищив всі сім переправ, включаючи залізничні мости, тому переправа може бути можлива тільки водним або повітряним шляхом.



"Противник сьогодні неготовий до проведення жодних наступальних операцій на звільненому правобережжі Херсона. Російські військовослужбовці у пригніченому стані, а також їм не дали певного часу на ротацію. Частину своїх підрозділів росіяни вивели на території тимчасово окупованого Криму, а інші частини вже почали перекидатися на Донбас та у район Мелітополя. Ці два напрямки ворог вважає самими небезпечними для себе, особливо у районі Авдіївки, Соледара, Бахмута, а також Мелітополя", - зауважив Березовець.

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