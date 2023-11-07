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На президента Палестини Махмуда Аббаса здійснено замах: поранено охоронця

7 листопада, 2023 вiвторок
18:55
Війна в Ізраїлі Зустріч Махмуда Аббаса та Ентоні Блінкена в Аммані

На конвой президента Палестини Махмуда Аббаса було скоєно напад. Відповідальність з теракт взяла на себе організація "Сини Абу Джанделя"

Про це пише Milliyet.

Як зазначає видання, було скоєно напад на конвой президента Палестини Махмуда Аббаса. Поранення отримав охоронець.

Відповідальність за напад взяла на себе група "Сини Абу Джанделя".

"Сини Абу Джандала", які, як стверджується, організовані в палестинському агентстві безпеки на Західному березі річки Йордан. Вони дали Махмуду Аббасу 24 години вчора, щоб вжити заходів проти Ізраїлю. Після закінчення терміну на Аббаса було скоєно напад.

  • Сьогодні, 7 листопада, у ХАМАС заявили, що в Газі загинули понад 10 тис. цивільних, 70% біженців живуть у притулках ООН.
Палестина
тероризм
Хамас
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