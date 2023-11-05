На прикордонні Чернігівщини активізувалися ворожі ДРГ, загинули двоє відомих українських бійців, - журналіст

Про це розповів журналіст Олексій Маслов в етері телеканалу "Еспресо".

"Минулого тижня відбулась велика втрата для чернігівської громади. На півночі Чернігівщини, в наших прикордонних громадах ще проникають вороги у вигляді ДРГ. На жаль, загинули два відомих бійці. Андрій Кудабеков та Дмитро Ловар брали участь у захисті України, починаючи з 2014 р.", - зазначив Маслов.

Це два досвідчених військових, які пройшли великий шлях і зробили величезний внесок у захист України, каже журналіст.

"Це велика втрата. У Чернігові багато людей перебуває у шоковому стані. Це були дуже популярні люди, у найкращому розумінні слова. Можливо, ім'я когось із цих загиблих героїв буде використано у міській топоніміці. Така ідея прозвучала на засіданні Виконкому Чернігівської міської ради", - повідомив Маслов.

Він розповів, що Андрій Кудабеков є учасником Революції Гідності.

"Також свого часу він створив центр підготовки "Вовкулака", через який пройшли навчання, напевно, сотні бійців. Він був достатньо професійним тренером, який підготував чимало захисників України", - додав Маслов.