На прикордонні Чернігівщини активізувалися ворожі ДРГ, загинули двоє відомих українських бійців, - журналіст
На війні проти російських окупантів у бою загинув чернігівець Андрій Кудабеков та його побратим - спецпризначенець Дмитро Ловар
Про це розповів журналіст Олексій Маслов в етері телеканалу "Еспресо".
"Минулого тижня відбулась велика втрата для чернігівської громади. На півночі Чернігівщини, в наших прикордонних громадах ще проникають вороги у вигляді ДРГ. На жаль, загинули два відомих бійці. Андрій Кудабеков та Дмитро Ловар брали участь у захисті України, починаючи з 2014 р.", - зазначив Маслов.
Це два досвідчених військових, які пройшли великий шлях і зробили величезний внесок у захист України, каже журналіст.
"Це велика втрата. У Чернігові багато людей перебуває у шоковому стані. Це були дуже популярні люди, у найкращому розумінні слова. Можливо, ім'я когось із цих загиблих героїв буде використано у міській топоніміці. Така ідея прозвучала на засіданні Виконкому Чернігівської міської ради", - повідомив Маслов.
Він розповів, що Андрій Кудабеков є учасником Революції Гідності.
"Також свого часу він створив центр підготовки "Вовкулака", через який пройшли навчання, напевно, сотні бійців. Він був достатньо професійним тренером, який підготував чимало захисників України", - додав Маслов.
- Герой Кудабеков загинув 31 жовтня під час виконання завдання на Чернігівщині.
- Востаннє російські диверсанти намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область у ніч проти 12 жовтня. Вони планували рухатись до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.
- 22 жовтня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що найбільшу кількість російських диверсантів фіксують на кордоні України у Сумській області. Трохи рідше ворожі ДРГ спостерігаються на кордоні в Харківській та Чернігівській областях.
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