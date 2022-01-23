На прикордонній Чернігівщині МВС, СБУ та ЗСУ тренувалися відбивати напад диверсантів

Про це із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області повідомляє Еспресо.TV.



Тренування проводили в умовах, максимально наближених до реальних.



За легендою тренувань, на територію Чернігівської області проникла диверсійно-розвідувальна група. Умовні диверсанти планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України.



Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації «диверсантів» у районі прикордонного пункту пропуску.До заходів долучилися підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.