На продуктові субсидії потрібно 70-80 млрд грн, - економіст Пендзин

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор".



"Уряду треба шукати гроші в бюджеті, треба різати інвестиційні програми. Я не говорю про "Велике будівництво" - це "свята" справа. Давайте щось інше ріжте, ви ж маєте купу інших речей, які можете порізати. По нашим підрахункам, нам треба 70-80 млрд грн для того, щоб започаткувати продуктові субсидії", - сказав експерт.



За його словами, як би держава не перекладала цей тагар на плечі бізнесу, це не зупинить росту цін і він буде продовжуватись.



"Якщо на 10% підняти ціну на хліб, ми отримаємо ситуацію, колм люди почнуть, як в злі часи голоду, різати буханець на шматочки, щоб розтягнути на місяць. Не може бути такого в країні, яка виробила 72 млн тонн зернових за рік. Без продуктових субсидій, без фактичної допомоги малозабезпеченим Україна далі жити не буде. У Раді та уряді шукайте 50-70 млрд грн. Працює без великих збоїв механізм субсидіювання по комірному. На цей самий механізм покладіть продуктові субсидії. Рятуйте цих же людей від карколомного росту цін", - підсумував Пендзин.





Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні так званих “продуктових чеків” або виплат, які можна витратити на продуктові товари. У такий спосіб держава, за його словами, може підтримати соціально незахищених українців під час значної інфляції, спричиненої здорожчанням енергоресурсів.

Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає за ідею підтримки соціально незахищених громадян фінансовими виплатами через “Дію”, але без необхідності витратити їх тільки на продукти.