На ранковий обстріл України РФ витратила до $600 млн - річний бюджет Новосибірська або Єкатеринбурга, - Братчук
Під час ранкового обстрілу України армія Росії витратила від 400 до 600 млн доларів - це річний бюджет Новосибірська або Єкатеринбурга
Про це інформує в телеграмі речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Уранці 31 жовтня Росія запустила по території України щонайменше 50 крилатих ракет двох видів - Х-101 та Х-555.
"Сьогодні на Росії втратили щонайменше від 400 до 600 млн доларів. Підрахунок дуже простий - одна ракета Х-101 коштує 13 млн доларів, 550 - 7,5 млн доларів", - каже Братчук.
Речник повідомляє, що до 600 млн доларів прирівнюється до річного бюджету РФ таких міст, як Новосибірськ чи Єкатеринбург, які є одними з найбільших міст ворога після Москви та Санкт-Петербурга.
"От і рахуйте, а нам робити своє. Ми переможемо і будемо відновлювати нашу державу", - додав Братчук.
- За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 31 жовтня російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.
- В Україні внаслідок ракетних обстрілів 31 жовтня постраждали 13 людей.
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