Про це інформує в телеграмі речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Уранці 31 жовтня Росія запустила по території України щонайменше 50 крилатих ракет двох видів - Х-101 та Х-555.

"Сьогодні на Росії втратили щонайменше від 400 до 600 млн доларів. Підрахунок дуже простий - одна ракета Х-101 коштує 13 млн доларів, 550 - 7,5 млн доларів", - каже Братчук.

Речник повідомляє, що до 600 млн доларів прирівнюється до річного бюджету РФ таких міст, як Новосибірськ чи Єкатеринбург, які є одними з найбільших міст ворога після Москви та Санкт-Петербурга.

"От і рахуйте, а нам робити своє. Ми переможемо і будемо відновлювати нашу державу", - додав Братчук.