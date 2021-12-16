На ремонт траси Київ - Одеса: Європейський банк ухвалив транш для Укравтодору на €190 млн
Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив транш на €190 млн для Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор"
По це йдеться на сторінці держкомпанії у Facebook.
Транш у рамках кредиту на ремонт і покращення технічного стану ділянок автошляху M-05 Київ - Одеса. На подільші транші покращать технічно-експлуатаційний стану ділянок автошляху у Кіровоградській, Миколаївський та Одеській областях.
Як зазначили в "Укравтодорі", нові кошти компанії виділили з урахуванням зроблених компанією кроків у напрямі підвищення ефективності управління.
Незалежні експерти розробили комплексний план дій із запобігання корупції, який затвердила керівна група, до складу якої входять представники уряду, Офісу президента, ЄБРР та "Укравтодору".
"Цей план, що вже виконується, передбачає комплексний підхід до забезпечення доброчесності та комплаєнса, покращення корпоративного управління та внутрішніх механізмів, політик і процедур запобігання корупції. Він також має сприяти розвитку культури доброчесності в масштабах усієї організації", - повідомили в компанії.
- Нагадаємо, 8 листопада Укравтодор завершив будівництво 40 км ділянки київської траси у Черкаській області.
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