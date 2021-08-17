На Рівненщині внаслідок короткого замикання під час руху загорівся поїзд
На Рівненщині під час руху загорівся тепловоз вантажного потяга
Про це повідомив керівник пресслужби Головного управління Держслужби України з надзвичайних справ в Рівненській області Дмитро Мельник, передає УНІАН.
Подія сталася вранці 17 серпня поблизу станції "Малинськ" Рівненського району.
"Горів тепловоз вантажного потяга", - розповів Мельник.
За його словами, загоряння трапилося в моторному відсіку тепловоза. Пожежу ліквідували об 11:30.
Попередня причина її виникнення – коротке замикання. Як стверджують рятувальники, тепловоз є доволі старим. Жертв та постраждалих немає.
Наразі інформації ані про те, який вантаж віз потяг, ані про наявність постраждалих немає.
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