На Рівненщині внаслідок короткого замикання під час руху загорівся поїзд

Про це повідомив керівник пресслужби Головного управління Держслужби України з надзвичайних справ в Рівненській області Дмитро Мельник, передає УНІАН.



Подія сталася вранці 17 серпня поблизу станції "Малинськ" Рівненського району.



"Горів тепловоз вантажного потяга", - розповів Мельник.

За його словами, загоряння трапилося в моторному відсіку тепловоза. Пожежу ліквідували об 11:30.



Попередня причина її виникнення – коротке замикання. Як стверджують рятувальники, тепловоз є доволі старим. Жертв та постраждалих немає.



Наразі інформації ані про те, який вантаж віз потяг, ані про наявність постраждалих немає.

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