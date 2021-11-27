На роковини Голодомору на Київщині знесли пам'ятник НКВС, куди носив квіти "Беркут"

Пам'ятник містив емблему сталінського Народного комісаріату внутрішніх справ, включно із серпом та молотом, передає Еспресо.TV.



Відповідальність за акцію узяла на себе молодіжна організація "Гонор".



"В день пам‘яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", - заявляється на ТГ-каналі Гонор Київ.



Довідка



Як пояснює видання Трибуна. Бровари, до Революції Гідності біля пам’ятника полку військ НКВС влаштовували урочистості. Тут покладали квіти, зокрема, бійці розформованого підрозділу МВС "Беркут".



Після Євромайдану громадські активісти неодноразово намагалися знести монумент, деякі з них лишали на пам’ятнику написи "Кати" та інші. Згодом написи видаляли чи зафарбовували.



На кінець 2017 року Київська міська державна адміністрація визнала, що пам’ятник належить до їхнього підпорядкування та пообіцяла опрацювати питання щодо внесення його до об’єктів, які підлягають демонтажу відповідно до декомунізаційного законодавства.





Так виглядав пам’ятник зблизька



Слід зазначити, що згідно із законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів…", пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені працівникам радянських органів держбезпеки, заборонені в Україні.



Радянські органи державної безпеки - це, зокрема, Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС), його територіальні, функціональні, структурні підрозділи, а також безпосередньо підпорядковані органу бойові загони, охорона (варта), війська або спеціальні частини.





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