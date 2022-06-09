На розмінування українських портів може піти кілька місяців, - ООН

Про це повідомляє Bloomberg.

Адамс зазначив, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть вийти у відкрите море.

"На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців", - наголосив він.

В українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких знаходяться близько 450 моряків, сказав Адамс. Близько третини з них з Філіппін, але також там залишаються люди з Азербайджану, Туреччини та Сирії.

Раніше Росія заблокувала українські порти, унеможлививши експорт зерна. Кремль вимагає світову спільноту зняти з РФ санкції, щоб уникнути продовольчої кризи.

29 травня телекомпанія CNN повідомила, що росіяни вивозять вкрадене в Україні зерно до Сирії.

5 червня голова МЗС Італії Ді Майо спрогнозував нові війни в Африці через нестачу українського зерна.

6 червня Зеленський спростував інформацію, нібито Україна розглядає варіант експорту зерна через Білорусь.

7 червня Мінагрополітики повідомило, що через блокаду портів Україна експортує втричі менше зерна, ніж до війни.

Згодом, 8 червня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про реалістичність створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини.

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