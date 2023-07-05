Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів", – наголосив український лідер.

Першим питанням був захист атомних електростанцій. Доповідали командувач Повітряними Силами ЗСУ генерал-майор Микола Олещук, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Також присутні вислухали директора Енергоатому Петра Котіна та очільника Хмельницької АЕС Андрія Козюру.

Другою темою стала ситуація на фронті. Зеленському звітували головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, командувачі Сухопутних військ Олександр Сирський, оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони Олександр Тарнавський, угруповання Об'єднаних сил Збройних Сил Едуард Москальов та Сергій Наєв.

"Головкому – розпорядження посилювати Північ", – написав президент України.

Третім питанням було подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповідали: командувач сил логістики Гуляк, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, оборони України Олексій Резніков.