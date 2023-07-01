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Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили

1 липня, 2023 субота
21:05
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 1 липня провів засідання Ставки на Рівненській АЕС, де обговорювалася ситуація на електростанції та оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю

Про це він повідомив у telegram.

Зазначається, що засідання було виїздним, на якому президент заслухав доповіді щодо ситуації на білоруському кордоні, зокрема від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та керівника ГУР МО України Кирила Буданова.

Також Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, командувачем об’єднаних сил генералом-лейтенантом Сергієм Наєвим, командувачем Національної гвардії України Юрієм Лебедем та керівником Держприкордонслужби України Сергієм Дейненко питання посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Крім цього, Зеленському доповіли про оборонні рубежі, соціально-економічну ситуацію та захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

1 липня в Інституті вивчення війни оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС. Аналітики стверджують, що російська армія малоймовірно може вдатися до теракту на Запорізькій АЕС, проте досвід підриву Каховської ГЕС може показати зворотне.

Україна
Білорусь
Рівненщина
атомна енергетика
Сергій Наєв
Валерій Залужний
Кирило Буданов
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