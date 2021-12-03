На Шрі-Ланці зафіксували перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"

Про це повідомляє Reuters із посиланням на МОЗ Шрі-Ланки.



У міністерстві зазначили, що "Омікроном" заразився мешканець Шрі-Ланки, який нещодавно повернувся на батьківщину з Південної Африки.



Заступниця очільника МОЗ Шрі-Ланки Хеманта Герат заявила, що причин для паніки немає.



За добу 2 грудня на Шрі-Ланці виявили 735 нових випадків інфікування на коронавірус, 27 осіб померли. Майже 10 тис. людей лікуються від COVID-19.

Нагадаємо, 2 грудня перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Ісландії.

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