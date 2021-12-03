На Шрі-Ланці зафіксували перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"
У п'ятницю, 3 грудня, на Шрі-Ланці виявили першого інфікованого штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє Reuters із посиланням на МОЗ Шрі-Ланки.
У міністерстві зазначили, що "Омікроном" заразився мешканець Шрі-Ланки, який нещодавно повернувся на батьківщину з Південної Африки.
Заступниця очільника МОЗ Шрі-Ланки Хеманта Герат заявила, що причин для паніки немає.
За добу 2 грудня на Шрі-Ланці виявили 735 нових випадків інфікування на коронавірус, 27 осіб померли. Майже 10 тис. людей лікуються від COVID-19.
- Нагадаємо, 2 грудня перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Ісландії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.64Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе