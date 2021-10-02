На Сиваші раптово вимерло 5-7 тис. пташок. Причину окупанти приховують

Про це 30 вересня повідомивцілковито підконтрольний Москві телеканал "Крим 24", передає Еспресо.TV.



У кримському управлінні Россільгоспнагляду цю ситуацію назвали "рядовою" й підкреслили, що "громадянам боятися нема чого".



Разом з тим очільник "Держкомітету ветеринарної медицини" російського "уряду" Криму Валерій Іванов закликав кримчан поки що не відвідувати Сиваш.



В коментарі радіо КримРеалії кримська природнозахисниця Маргарита Литвиненко висловила думку, що подібний падіж птахів не може бути викликаним природними причинами.



"Це навряд чи бактеріологічне або вірусне захворювання, тому що таку одномоментну й масову загибель птахів тисячами не може викликати жодна хвороба. Швидше за все, це отруєння високотоксичними речовинами, адже загинули насамперед ті птахи, що харчуються планктоном", - сказала Литвиненко.



"Я припускаю, що влада (російські окупанти - ред.) багато чого замовчує. Загибелі птахів в таких масштабах я не пригадую, при цьому ми не бачимо якихось хоча б попередніх коментарів з версіями від ветеринарної служби", наголосила екологиня.





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