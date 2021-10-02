На Сиваші раптово вимерло 5-7 тис. пташок. Причину окупанти приховують
В загарбаному росіянами українському Криму на узбережжі затоки Сиваш стався масовий падіж птиці, загинуло від п'яти до семи тисяч особин
Про це 30 вересня повідомивцілковито підконтрольний Москві телеканал "Крим 24", передає Еспресо.TV.
У кримському управлінні Россільгоспнагляду цю ситуацію назвали "рядовою" й підкреслили, що "громадянам боятися нема чого".
Разом з тим очільник "Держкомітету ветеринарної медицини" російського "уряду" Криму Валерій Іванов закликав кримчан поки що не відвідувати Сиваш.
В коментарі радіо КримРеалії кримська природнозахисниця Маргарита Литвиненко висловила думку, що подібний падіж птахів не може бути викликаним природними причинами.
"Це навряд чи бактеріологічне або вірусне захворювання, тому що таку одномоментну й масову загибель птахів тисячами не може викликати жодна хвороба. Швидше за все, це отруєння високотоксичними речовинами, адже загинули насамперед ті птахи, що харчуються планктоном", - сказала Литвиненко.
"Я припускаю, що влада (російські окупанти - ред.) багато чого замовчує. Загибелі птахів в таких масштабах я не пригадую, при цьому ми не бачимо якихось хоча б попередніх коментарів з версіями від ветеринарної служби", наголосила екологиня.
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