За те, що північна частина Арабатської стрілки лишилася в Україні, слід дякувати гетьману Скоропадському, - історик Сергій Громенко

Про це кандидат історичних наук, автор книги "Скоропадський і Крим" Сергій Громенко заявив в програмі "Історична правда з Вахтангом Кіпіані", що 19 вересня 2021 року вийшла на Еспресо.TV.



"Це є надзвичайно важливо: те, що зараз північна частина Арабатської стрілки знаходиться не під російською окупацією, а належить Україні, це заслуга винятково Скоропадського. Бо його комендант Генічеська провів там рефрендум влітку 1918 року і ця частина перейшла до України. Було поставлено заслон. І митниця, і прикордонники стояли.



Потім, коли більшовики прийшли й захопили Крим і Україну, вони ось цю північну частину Арабатської стрілки повернули назад до Криму, до 1955 року. А 1955 році знову відокремли її від Криму і передали Херсонщині. Майже ідеально в тих самих кордонах, як і провів Скоропадський", - пояснив Громенко.



Тому, на думку вченого, там має знаходитися пам'ятник чи меморіальна дошка на пошану гетьмана Павла Скоропадського.



"Саме Скоропадському належить геніальна фраза "Україна не може жити без Криму, бо це буде якийсь тулуб без ніг", - наголосив історик.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb