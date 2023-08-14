На сході Китаю пронісся руйнівний торнадо: 2 загиблих, 15 поранених
На сході Китаю в провінції Цзянсу внаслідок торнадо загинули дві людини, ще 15 отримали різні поранення та ушкодження
Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє видання CGTN.
Руйнівний вихор, який раптово утворився через різку зміну спеки прохолодним повітрям, накрив місто Яньчен пообіді в неділю. Експерти оцінили торнадо як EF2, помірний рівень зі швидкістю вітру 130 - 180 кілометрів на годину.
Як зазначає місцева влада, загалом у місті пошкоджено 283 сільські будинки та 32 овочеві теплиці. Ситуація в постраждалих районах уточнюється.
Місцеві управління реагування на надзвичайні ситуації, електроенергетики, охорони здоров’я та цивільних справ організували надання допомоги постраждалим, ремонт ліній електропередач та оцінку завданих стихією втрат.
Зазначається також, що всіх жителів, постраждалих від торнадо районів, переселено в безпечні місця й розпочато відновлення та реконструкцію їхнього житла.
- Унаслідок торнадо, що пронісся південними районами Оттави, пошкоджено близько 120 будинків, одна людина отримала поранення.
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