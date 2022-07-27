Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фронт на Слобожанщині стабілізувався. Російські окупанти відмовились від ідеї наступати. Українська аеророзвідка стала "очима" артилерії, яка знищує російські склади боєприпасів, знищує живу силу й техніку ворога", - підкреслив Ковальов.

Також речник 112-ї бригади ТрО ЗСУ додав, що в Україні воюють військовослужбовці Балтійського флоту ВМФ Росії.

"Керівництво Росії зняло моряків з кораблів, берегову охорону на Балтійському флоті й кинуло їх в Україну. Їхні командири сподівалися, що вони будуть наступати, але моряки виявилися боягузами, вони ховаються від ЗСУ", - зазначив Ковальов.

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