На Слобожанщині ЗСУ контратакою змусили окупантів відступити, - речник 112-ї бригади ТрО
Пресофіцер 112-ї бригади ТрО ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що ефективні контратакуючи заходи ЗСУ змушують окупантів відводити техніку з лінії фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Фронт на Слобожанщині стабілізувався. Російські окупанти відмовились від ідеї наступати. Українська аеророзвідка стала "очима" артилерії, яка знищує російські склади боєприпасів, знищує живу силу й техніку ворога", - підкреслив Ковальов.
Також речник 112-ї бригади ТрО ЗСУ додав, що в Україні воюють військовослужбовці Балтійського флоту ВМФ Росії.
"Керівництво Росії зняло моряків з кораблів, берегову охорону на Балтійському флоті й кинуло їх в Україну. Їхні командири сподівалися, що вони будуть наступати, але моряки виявилися боягузами, вони ховаються від ЗСУ", - зазначив Ковальов.
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