На столичному метро "Лісова" пасажир опинився під потягом
Рух поїздів червоною гілкою наразі відбувається від "Академмістечка" до "Дарниці"
Про це повідомили в КМДА.
"На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо: 20 грудня через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену Києва здійснювався від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна", пізніше рух відновили на всіх лініях.
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