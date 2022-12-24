На столичному метро "Лісова" пасажир опинився під потягом

Про це повідомили в КМДА.

"На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у дописі.

Нагадаємо: 20 грудня через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену Києва здійснювався від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна", пізніше рух відновили на всіх лініях.

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