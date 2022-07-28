Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"У Сумському районі з 10 до 13 будуть працювати вибухотехніки ДСНС", - попередив він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb