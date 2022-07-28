На Сумщині 28 липня працюватимуть вибухотехніки
У Сумському районі з 10:00 до 13:00 28 липня знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"У Сумському районі з 10 до 13 будуть працювати вибухотехніки ДСНС", - попередив він.
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