Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У п'ятницю, 25 листопада, росіяни били по Зноб-Новгородській та Шалигинській громадах Сумської області. Зафіксовано 74 прильоти.

"Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв з ГАС (прим. - станковий автоматичний гранатомет). Було 70 прильотів на околицях одного із сіл. По Шалигинській громаді армійці РФ відкривали вогонь із РСЗВ 4 прильоти. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - пише Живицький.

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