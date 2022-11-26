На Сумщині більше ніж 70 прильотів за день. Росія обстріляла регіон з РСЗВ та гранатомета
За день, 25 листопада, у Сумській області зафіксовано 74 прильоти внаслідок російських ударів з РСЗВ та гранатомета
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
У п'ятницю, 25 листопада, росіяни били по Зноб-Новгородській та Шалигинській громадах Сумської області. Зафіксовано 74 прильоти.
"Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв з ГАС (прим. - станковий автоматичний гранатомет). Було 70 прильотів на околицях одного із сіл. По Шалигинській громаді армійці РФ відкривали вогонь із РСЗВ 4 прильоти. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - пише Живицький.
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