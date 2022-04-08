На Сумщині на російській протитанковій міні підірвався автомобіль "Сумиобленерго", є постраждалі, - голова ОДА

Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.



За попередніми даними, 7 квітня поблизу села Білка Охтирського району автомобіль із бригадою "Сумиобленерго" підірвався на протитанковій міні, яку залишили після себе російські окупанти.

Як відомо, бригада виїхала на локацію, аби відновити електропостачання після ворожих обстрілів.



Як повідомляє Живицький, одна людина загинула.

Двох чоловіків із травмами й переломами госпіталізували, їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Ще двоє осіб отримали контузію.

Голова Сумської ОДА крім того наголошує, що вся територія звільненої від росіян Сумщини наразі залишається небезпечною зоною, оскільки окупанти залишили після себе чимало боєприпасів та замінованих ділянок.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня Сумщину було звільнено від окупаційних військ, проводиться розмінування території