На Сумщині планують оголосити евакуацію дітей з 30-км зони від кордону
Унаслідок збільшення інтенсивності російських обстрілів Сумська ОВА планує оголосити евакуацію всіх дітей з 30-км зони вздовж кордону
Про це сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише "Суспільне".
"За останній місяць ми втратили дівчинку і хлопчика, 14 і 15 років, у яких попереду мало бути ще життя щасливе. Я думаю що максимально практично всіх дітей з тридцятикілометрової зони ми маємо евакуювати в більш безпечні місця. Для цього ми будуємо, за дорученням Ради нацбезпеки, захисні споруди. Ми збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні", - сказав Артюх.
За словами глави ОВА, з 5-кілометрової зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей.
- 26 жовтня РФ здійснила черговий напад на цивільних. Унаслідок обстрілу села Пожня Сумської області загинув 16-річний хлопець.
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