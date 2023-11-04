На Сумщині планують оголосити евакуацію дітей з 30-км зони від кордону

Про це сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише "Суспільне".

"За останній місяць ми втратили дівчинку і хлопчика, 14 і 15 років, у яких попереду мало бути ще життя щасливе. Я думаю що максимально практично всіх дітей з тридцятикілометрової зони ми маємо евакуювати в більш безпечні місця. Для цього ми будуємо, за дорученням Ради нацбезпеки, захисні споруди. Ми збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні", - сказав Артюх.

За словами глави ОВА, з 5-кілометрової зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей.