На Сумщині почали курсувати потяги, - ОВА

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"На Сумщині почали курсувати потяги. Наразі вони курсують безкоштовно. Працюємо над новими напрямками", - розповів він.











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