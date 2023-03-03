На Сумщині росіяни 2 березня зруйнували приватні будинки, агрофірму та лінії електропередач

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад: Новослобідської, Хотінської, Білопільської, Великописарівської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської.

Для обстрілів терористи використали міномети, ствольну артилерію, САУ, РСЗВ. Загалом зафіксовано 177 прильотів.

У селі Рожковичі (Середино-Будська громада) пошкоджено 2 приватних будинки. 3 домівки також були зруйновані у Бояро-Лежачі (Новослобідська).

В Есманській громаді через обстріл пошкоджено лінію електропередач та приватні будинки у с. Студенок. Також у с.Уланове в результаті обстрілу РСЗВ о 15:45 відбулося загоряння житлового будинку.

"Хотінська громада: через обстріл із САУ близько 11:40 (4 прильоти) пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у с. Кіндратівка. Зноб-Новгородська громада: внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії поблизу с. Нововасилівка об 11.50 (10 прильотів) пошкоджено високовольтну лінію", - написали в ОВА.