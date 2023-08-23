На Сумщині російські дрони-камікадзе пошкодили багатоповерхівку. Є поранені
У вівторок, 22 серпня, російські дрони-камікадзе пошкодив багатоповерхівку в Сумській області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 115 вибухів. Під обстріл потрапили Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська та Білопільська громади.
У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріли з мінометів (прим. - 8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів поранено 4 мирних жителів та пошкоджено 7 приватних автомобілів. Російські дрони-камікадзе пошкодили багатоповерхівку - прогриміло 2 вибухи.
- Уночі на 22 серпня росіяни атакували Запоріжжя, від вибухової хвилі постраждали 4 багатоповерхові будинки
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