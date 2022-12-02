На Сумщині тестуватимуть нову систему оповіщення населення

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Дмитро Живицький.

"2 грудня в містах Сумщини, починаючи з 10 ранку, за допомогою спецавтомобілів ДСНС буде проводитись тестування оповіщення населення. Сьогодні будуть транслювати оголошення про функціонування Пунктів незламності", - написав він.

За його словами, тестування проводять зараз, щоб у екстренних ситуаціях, за тривалої відсутності електроенергії, це був один із варіантів оповіщення про небезпеку.

22 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про відкриття Пунктів незламності по всій Україні. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

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