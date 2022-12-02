На Сумщині тестуватимуть нову систему оповіщення населення
На Сумщині, починаючи з 2 грудня, за допомогою спецавтомобілів ДСНС тестуватимуть нову систему оповіщення населення
Про це повідомив у Telegram голова ОВА Дмитро Живицький.
"2 грудня в містах Сумщини, починаючи з 10 ранку, за допомогою спецавтомобілів ДСНС буде проводитись тестування оповіщення населення. Сьогодні будуть транслювати оголошення про функціонування Пунктів незламності", - написав він.
За його словами, тестування проводять зараз, щоб у екстренних ситуаціях, за тривалої відсутності електроенергії, це був один із варіантів оповіщення про небезпеку.
- 22 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про відкриття Пунктів незламності по всій Україні. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
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