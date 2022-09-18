Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови! Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади лишилася без електроенергії", - наголосив він.

На місці працюють рятувальники. Дмитро Живицький доручив їм, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, якнайшвидше накрити будинки.

Також в ОВА відпрацьовують питання евакуації людей.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 вересня в Україні суттєво поменшає опадів, проте буде сильний вітер.

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