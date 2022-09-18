На Сумщині внаслідок негоди зруйнувано будинки, частково зникло світло
У Бурині на Сумщині через негоду зруйновано будинки, повалено дерева та частково нема світла. ОВА працює над евакуацією людей
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови! Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади лишилася без електроенергії", - наголосив він.
На місці працюють рятувальники. Дмитро Живицький доручив їм, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, якнайшвидше накрити будинки.
Також в ОВА відпрацьовують питання евакуації людей.
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