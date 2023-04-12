На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки та склад агрофірми
За день, 11 квітня, у Сумській області зафіксовано щонайменше 91 прильот внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської", - пише ОВА.
Росіяни використали для обстрілу міномети, артилерію та БПЛА, з якого скинули вибухівку типу ВОГ.
Є руйнування. У Білопільській громаді пошкоджено приватний нежилий будинок, а у Новослобідській громаді - 2 приватних будинки.
У Хотінській громаді пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.
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