На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки та склад агрофірми

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської", - пише ОВА.

Росіяни використали для обстрілу міномети, артилерію та БПЛА, з якого скинули вибухівку типу ВОГ.

Є руйнування. У Білопільській громаді пошкоджено приватний нежилий будинок, а у Новослобідській громаді - 2 приватних будинки.

У Хотінській громаді пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.